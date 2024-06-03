بو حبيب بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: لبنان يرفض الحرب

قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني عقب لقائهما: “تداولنا في الوضع جنوباً وشرحت لمعاليه الحلول المستدامة التي تُعيد الأمن في البلاد والوزير الإيراني شدد على حرص بلاده على عودة الاستقرار في لبنان”.

وتابع: “أكّدت على موقف لبنان الرافض للحرب وشرحت تصوّرنا للحلول المستدامة التي تعيد الهدوء والاستقرار من خلال سلّة متكاملة لتطبيق القرار 1701”.

من جهته، أشار باقري إلى أن “هناك تعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان، وايران لطالما تسعى إلى تحقيق الامن والاستقرار في لبنان وتعزيز التقدم والرفاهية للشعب اللبناني”.

مضيفًا: “تطرقنا في مناقشاتنا للأحداث في غزة ورفح ويجب على دول المنطقة تبني حركة مشتركة بهدف التصدي للعدوان الاسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني”.

وشدد على ان “العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة”.

ولفت باقري إلى أن “الهدف الرئيسي للزيارة هو للتعبير عن شكري وتقديري للشعب اللبناني والحكومة على مشاركتهم في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية”.