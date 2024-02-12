بو حبيب: تطبيق الـ1701 مدخل لتحقيق الأمان

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب بعد لقائه كلا من سفير فرنسا هيرفيه غارو واسبانيا خيسوس سانتوس اغوادو أن “استقرار الوضع في الجنوب هو الأولوية للبنان، والتطبيق الشامل والمتوازن للقرار 1701”.

وأكد بو حبيب أن ما يوقف الخروقات ويؤدي الى انسحاب اسرائيل الى الحدود المعترف بها دوليا، بما فيها مزارع شبعا هو المدخل لتحقيق الأمان.

حرب المسيرات

ميدانياً، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف بغارة جوية سيارة بها عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش في بيان أن نفذ غارات جوية على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخيام والعديسة جنوبي لبنان، كما قصف مبنيين عسكريين وموقعا لحزب الله في بلدتي طير حرفا ومارون الراس جنوبي لبنان.

واستهدفت المسيّرة الإسرائيلية سيارة على طريق عام بنت جبيل، بينما أظهرت صور أن المركبة تعرضت لأضرار كبيرة.

وانتشرت أنباء عن أن الهجوم يستهدف محمد عبد الرسول علوية، مسؤول منطقة مارون الرأس في حزب الله.

وتعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، الإثنين، وفق وكالة “فرانس كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين إسرائيليتين على بلدتي الخيام والعديسة جنوبي لبنان.