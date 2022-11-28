بو حبيب: تعاطف كبير مع لبنان في ما يخص موضوع النازحين السوريين

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، في السرايا.

وقال بو حبيب بعد اللقاء: “وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء مشاركتي في مؤتمري “تحالف الحضارات”في فاس و”الاتحاد من اجل المتوسط” في اسبانيا ولقائي مع وزير الخارجية الإسباني في مدريد ومع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأسباني بحيث تطرقنا الى الأوضاع في لبنان وما انجزته الحكومة من انتخابات نيابية واقرار الموازنة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود واستتباب الأمن. كل هذه الأطراف يطالبون باستمرار بانتخاب رئيس للجمهورية وبتشكيل حكومة ومصادقة مجلس النواب على الإتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وأضاف: “وجدت لديهم تعاطفا كبيرا مع لبنان في ما يخص موضوع النازحين السوريين اذ باتوا مدركين أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النزوح اقتصاديا وماليا وديموغرافيا واجتماعيا وهم يشكلون عامل ضغط على النموذج اللبناني”.