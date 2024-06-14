بو حبيب تلقى اتصالاً من نظيره النيبالي واستقبل سفيري روسيا والمغرب

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اتصالاً هاتفياً من نظيره النيبالي ناريان كاجي شريستا تباحثا خلاله في التطورات في جنوب لبنان ووضع الكتيبة النيبالية التابعة لليونيفيل، وعبر الوزير بوحبيب عن تقديره لمساهمة النيبال في قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني.

‎ كما استقبل الوزير بو حبيب ‎ سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف حيث أكد الوزير على أهمية الحل السياسي للأزمة الأوكرانية بمشاركة جميع الأطراف واحتكاماً لمبادىء القانون الدولي. كما تم البحث في المستجدات على الحدود اللبنانية وترحيب لبنان بقرار مجلس الامن رقم 2735.

‎في الختام تسلم الوزير من السفير الروسي دعوة للمشاركة في المؤتمر المنوي عقده بين روسيا الإتحادية والدول العربية خلال النصف الاول من العام المقبل.

كذلك التقى الوزير بو حبيب سفير المملكة المغربية لدى لبنان السيد محمد كرين وجرى بحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياحية. كما جرى التأكيد على عمق ومتانة روابط الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين الشقيقين.