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بو حبيب: حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لوقف الحرب ومنع اتّساعها

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2023 6:57 مساءً
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب لنظيره البريطاني جيمس كليفرلي خلال لقائهما في الرياض، أنّ “حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولوقف الحرب ومنع اتساعها إلى دول الجوار”.

بو حبيب شدد على “ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها وتصريحات مسؤوليها الاستفزازية بحق لبنان والفلسطينيين”.

وعن الشأن السوري، قال بو حبيب لنظيره البريطاني إن “الوضع في سوريا لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وعلى الغرب إعادة النظر بمقاربته وموقفه من الأزمة السورية والمساعدة في مسألة التعافي المبكر في سوريا”.

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