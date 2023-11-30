بو حبيب: حل الصراع في الشرق الأوسط يبدأ من فلسطين

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب خلال استقباله قائد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الجنرال باتريك غوشا، أن “لبنان، خلال الأحداث الأخيرة، في حالة الدفاع عن النفس، ويجب أن تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية البحرية والجوية والبرية”.

إلى ذلك، وخلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أشار بو حبيب إلى أنّ على إسرائيل أن تنفذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص فلسطين، حيث أن حل الصراع في الشرق الأوسط يبدأ من فلسطين من خلال حل الدولتين بناء على المبادرة العربية للسلام “الأرض مقابل السلام”.