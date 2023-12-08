بو حبيب: دعم الجيش أساسي لتطبيق الـ١٧٠١

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريديريك موندولوني والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية آليس روفو.

خلال اللقاء، أكّد بو حبيب “الترحيب بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١”، مذكرًا بأنّ “الخروق الإسرائيلية تزيد عن ٣٠ ألف خرق منذ عام ٢٠٠٦”، وقال: “إن التعديات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب أن تتوقف أيضًا. كما يجب إظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا”.

وشدّد على أنّ “دعم الجيش اللبناني يبقى أساسيًا لتطبيق القرار١٧٠١”، مطالبًا بـ”دعم المؤسسات اللبنانية الحكومية”.