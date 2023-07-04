الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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بو حبيب: شريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الاغتراب

منذ 3 ساعات
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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أكد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أن “المغتربين يساهمون دائماً في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الاغتراب في الخارج”.

وقال خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث: “رغم أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الإقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع إلا أنهم ما زالوا مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان”.

وأشار بو حبيب إلى أن “المنتشرون اللبنانيون المتواجدون في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المُعين الأول للاقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأستراليا”.

وتابع: لا عودة إلى إنطلاقة للبنان اقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم.

وختم مشددا على أنه “ينبغي علينا تحفيز الإقتصاد الإغترابي وهذا الأمر لا يحدث من دون إصلاحات وانتظام عمل المؤسسات الدستورية”.

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