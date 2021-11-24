بو حبيب: صور الأقمار الصناعية في خزنتي ولم أسلّمها لعون

أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن صور الأقمار الصناعية في خزنته ولم يسلمها للرئيس ميشال عون.

واشار بو حبيب في حديث تلفزيوني الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون اتصل به وأوعز إليه بضرورة تسليم الملف إلى وزير العدل لكي يسلمه بدوره إلى الجهات القضائية.

واضاف بو حبيب أنه بعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، اتصل بوزير العدل هنري خوري لتسليمه الملف، إلا أن الأخير قال له إنه أصبح في المطار لمرافقة ميقاتي في زيارته الى الفاتيكان

وقال بو حبيب: “وضعت الملف في خزنتي بانتظار عودة وزير العدل إلى بيروت الإثنين، لتسليمه إياه”.

يذكر أنه أجرى وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وبو حبيب محادثات في موسكو، اليوم الاثنين، تركزت على تطورات الوضع في لبنان وسوريا والمنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده قامت بتسليم صور الأقمار الصناعية الخاصة بـانفجار مرفأ بيروت إلى لبنان.