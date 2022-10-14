بو حبيب: عبء النزوح كبير علينا

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن “لبنان أخذ حقوقه بالكامل “٢٣ زائد” ولا نعترف بإسرائيل”.

وأشار إلى ألا “خوف أمنياً من النازحين السوريين بل مادي لأن المدخول في لبنان بالدولار واذا توقفت المساعدات سيغادرون”.

وقال بو حبيب للـmtv: “لا نريد “شكر” المجتمع الدولي لأن عبء النزوح كبير علينا ومسيرة النزوح أطول من الترسيم”.

وكانت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة، في منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، قد قالت في بيان لها: إن السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يُسمى بعملية العودة الطوعية بينما ثبت جيداً أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد تنقلهم ومكان إقامتهم، فضلاً عن تعرضهم للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.