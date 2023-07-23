بو حبيب عن وزير داخل الحكومة: "حشري وبحب يدّخل"!

علّق وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب على بيان اللقاء الخماسي بشأن الأزمة الرئاسية في لبنان بالقول: اعتقد أنهم في حال تركونا لوحدنا فبإمكاننا أن “نحكي مع بعض”.

وأشار بو حبيب الى ان الاجتماع المقبل للقاء الخماسي سيعقد في أيلول، معتبرا ان هذه الاجتماعات تمنع اللبنانيين من العمل بجدية لانتخاب رئيس.

وعن ملف الوجود السوري في لبنان، قال بوحبيب ضمن برنامج “وهلق شو” عبر “الجديد”: “تواصلت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقلت له ماذا سأفعل مع وفد من 8 وزراء حين ذهابنا الى سوريا؟.. وقال لي “فكّرت فيها ..أحسن شي كل وزير يتصل بزميلو بسوريا ويزبّط العلاقات”.

وأضاف: “رأست الوفد الذي ذهب الى سوريا بعد الزلزال وهذا يعني ان لا مانع لدي بزيارة سوريا ولكن الآن يوجد 8 وزراء “شو بدن يحكوا عن اللاجئين”.

وتابع: الوزير شرف الدين لمّح عن أسباب لعدم ذهابي لسوريا مع الوفد لأنه لا يعرف ما يحصل و”هو حشري بحب يدّخل”.

وبشأن القرار الاوروبي حول اللاجئين السوريين في لبنان، لفت الى ان الموقف اللبناني ككل من قرار البرلمان الأوروبي تم الاعلان عنه بشكل فوري ولم يتأخّر.

وقال: “العام الماضي سألنا عن “داتا السوريين” ولا زلنا بمرحلة التفاوض وانا قررت توقيف كل المعاملات مع المفوضية”.

وإذ أشار الى ان الموقف الأوروبي يعتبر أن سوريا غير آمنة والموقف السوري يعتبر أنه بإمكان المواطن السوري العودة متى شاء، سأل: “لكن كيف سيعود قبل إعادة الإعمار؟”