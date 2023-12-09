بو حبيب غاضب من الدول المانحة: "عم تربّحنا جميلة"!

كشف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن عودة النازح الاقتصادي ممكنة وآمنة، مشيراً إلى أن فاتورة النزوح وخيمة والى ازدياد ولبنان ما عاد يحتمل.

وأضاف بو حبيب في حديث لـmtv أن “التقارير الدولية تشير الى أن كلفة الوجود السوري في لبنان بلغت 100 مليار دولار منذ العام 2011 حتى الآن والدول المانحة “عم تربّحنا جميلة ونحنا ما عم ناخذ قرش من النازحين”.

كما لفت إلى وجود مائة وخمسون ألف سوري يذهبون الى سوريا شهرياً عبر المعابر الشرعية فالنازحون الاقتصاديون من أوائل الواجب إعادتهم وذلك ممكناً من خلال خلق فرص عمل لهم وبما أنهم يدخلون الأراضي السورية باستمرار ولا يوقفهم أحد من النظام بالتالي تعتبر عودتهم آمنة.