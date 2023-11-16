بو حبيب: قرار مجلس الأمن الداعي إلى هدنة إنسانية "خطوة ضرورية".. ولكن!

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب خلال استقباله سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني أنَّ “العالم مدعو اليوم لوقف احتقار إسرائيل للقانون الدولي الإنساني باعتداءاتها على المستشفيات في غزة، لا سيما الميداني الأردني والشفاء، والطواقم الطبية، والمرضى، والأطفال حديثي الولادة، وتعريض حياتهم جميعا للخطر”.

وأشار بو حبيب إلى أنَّ، “قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنة إنسانية مؤقتة خطوة ضرورية، ولكن غير كافية في الطريق الصحيح، للوصول الى وقف إطلاق نار وإنهاء العدوان”.