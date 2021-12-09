بو حبيب: لا مجلس وزراء قبل نهاية العام

استبعد وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، أن ينعقد مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، كاشفاً عن أنّه لم يتمّ التوصّل بعد إلى عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأكد بوحبيب في حديث تلفزيوني أننا لم نتوصل بعد الى عودة العلاقات كما كانت مع السعودية والدول الخليجية وكثير من الشروط لا نستطيع القيام بها.

ولفت إلى أنّنا قد نخفّض رواتب السفراء من 15 إلى 20%، موضحاً أنّه إذا كان أجر السفير مرتفعاً في لبنان فهذا لأنّه يتحمل كل المصاريف من إيجارات وغيرها على عكس كل السفراء في العالم ولكننا ندرس هذا الموضوع في الوزارة.

وقال: “انا قمت بتشكيلات ديبلوماسية وننتظر مجلس الوزراء اذا ما تلتئم الحكومة لن نتمكّن من إقرار تشكيلات ديبلوماسية”.

وشدّد على أنّنا نحاول القيام بالتشكيلات الديبلوماسية من اجل الانصاف لمن يعملون في لبنان والاتيان ببعض البعثات من الخارج الى لبنان.

وأشار إلى أنّه “اذا حصلت تشكيلات ديبلوماسية سيذهب أمين عام الخارجية هاني شميطلي إلى الخارج لأنه مضى على وجوده 5 سنوات في الوزارة في لبنان”.

ولفت بو حبيب إلى أنّ “سفراء الدول الخليجية كانوا متأسفين يوم ابلغوني قرار ذهابهم من لبنان بسبب الازمة”.

ورأى أنّه “لا قدرة لنا في الحكومة على القول لحزب الله بالتدخل او عدم التدخل في سوريا او اليمن وبحسب ما يقولون لنا انهم لا يتدخلون”.

وفي موضوع ضبط الحدود أشار إلى أنّه “من الصعب جداً ضبط الحدود مع سوريا وليس بالضرورة كل المهربين سوريين”.

وقال إنّ “رئيس الجمهورية يجب ان يكون حكماً في لبنان”، مضيفاً أنّ “الخلافات في لبنان كبيرة ويجب ان نخفف الخصومات في ما بيننا لنعيش بأمان” أضاف: لو عادت الامور لي، لا اكرر تجربة حكومة 2006 من دون مكوّن شيعي فيها .

وفي شأن انتخاب المغتربين أوضح “أنّنا نحتاج اكثر من مليون دولار اميركي لشحن الاصوات من الخارج”.

وعن الانتخابات النيابية وإمكانية تأخيرها أو إلغائها قال: صعب ان تعيش هذه الحكومة ان لم تحصل الانتخابات والوزراء يعملون فيها. وبين 27 اذار و8 و15 ايار انا مع ان تكون الانتخابات آخر أحد من أيار مرجحاً ان تكون الانتخابات في ايار.

وأوضح أن حكومة ميقاتي من الصعب ان تعيش ان لم تجر الانتخابات.

وختم: “في الوقت الحالي لست متفائلاً، ولكن متفائل بالوزراء التقنيين في الحكومة وتعاملت معهم ولا يهمهم السياسة ويفعلون ما يمليه عليه ضميرهم”.