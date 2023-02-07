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بو حبيب: لبنان على إستعداد لتسهيل عمل المنظمات الدولية

منذ 6 دقائق
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

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إجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بنائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، بناءً لطلبه استجابة للأوضاع الإنسانية والعلاقات الاخوية، في حضور رؤساء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، اليونيسيف (UNICEF)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان، حيث جرى استعراض لحجم الدمار والخسائر الفادحة التي لحقت بسوريا جراء الزلزال المدمّر، وضرورة مسارعة المجتمع الدولي لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المنكوبين والتخفيف من وطأة الكارثة. وتم تبادل الآراء حول أفضل السبل للتنسيق والتعاون لمساعدة المناطق السورية المنكوبة.

كما أكد بوحبيب استعداد لبنان تقديم المساعدة لتسهيل عمل المنظمات الدولية، ولمرور قوافل الإغاثة، بما يخفف من معاناة الجرحى والمصابين والمنكوبين في سوريا، ويؤمن المستلزمات الضرورية اللازمة للحد من تداعيات الزلزال المُدمر على المناطق السورية المنكوبة وسكانها. كذلك، اتفق الطرفان على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة لمواكبة عمليات تقديم العون والدعم اللازم للمتضررين من الزلزال”.

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