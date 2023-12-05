الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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بو حبيب: لبنان لا يريد الحرب.. والجنوب ضحية لما تقوم به "إسرائيل"

منذ 10 دقائق
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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أشار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية باتت أمرًا شبه معتاد في الجنوب، والجيش اللبناني يتعاون مع اليونيفيل بهذا السياق.

وخلال مقابلة عبر “تلفزيون العربي”، أوضح بو حبيب أن الردّ على الاعتداء على الجيش اللبناني عبر وزارة الخارجية سيكون ردًا ديبلوماسيًا، فلبنان لا يريد أن يقع بالحرب، إذ إن الجنوب ضحية لما تقوم به إسرائيل.

وعن القرار 1701 أوضح بو حبيب أننا “نرحب بقرار مجلس الأمن 1701 إلا أن الخروقات جوًا وبرًا وبحرًا تأتي من الجانب الإسرائيلي، أضف إلى الاحتلال الذي تفرضه إسرائيل على بعض من الأراضي اللبنانية الحدودية، إلا أن إسرائيل رفضت إنهاء هذا الاحتلال، واليوم نحن أمام إشكال كبير، حيث أن هناك قادة داخل إسرائيل يقودون في جنوب لبنان وغزة معركة “تصفية الشعوب”، إذ لا يريدون أن يكون هناك شعبًا لا في جنوب لبنان ولا في غزة حيث يعتبرون بأنّ ليس هناك أي شيء ليخسروه”.

وأضاف بو حبيب: “مهام اليونيفيل تأتي تحت الفصل السادس لا السابع وبالتالي ليست قوة حربية، إلا أن احتلال الناقورة وخراج بلدة الماري ومزارع شبعا تأتي من الجانب الإسرائيلي رغم الاتفاق مع الإدارة الأميركية على الترسيم البحري ومحاولة اليونيفيل ضبط أي خلل أمني، وبالتالي على إسرائيل أن توقف خروقاتها لكي يتوقف لبنان عن القيام بأي خرق من جانبه.

ولفت بو حبيب إلى أنّه لم يعطِ أي مسؤول أي ضمان، ولا فتح أي موضوع لتعديل قرار مجلس الأمن، فإسرائيل تريد تحويل القوة الدولية في لبنان من قوة سلام إلى قوة ضاربة ووضعها تحت الفصل السابع.

وأضاف: “لبنان مستعد للاهتمام بأمن الجنوب كلبنانيين وكجيش لبناني، إلا أنّه بالوقت الحاضر لبنان غير قادر لا ماليًا ولا عدديًا.”

وأكّد بو حبيب أن لبنان أرض سلام، إلا أن استمرار الاعتداءات سيستلزم ردة فعل عليها.

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