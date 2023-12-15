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بو حبيب لنظيرته الألمانية: ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق الـ1701

منذ 54 دقيقة
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ونظيرته الألمانية أنلينا بربوك

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ونظيرته الألمانية أنلينا بربوك

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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في برلين، نظيرته الألمانية أنلينا بربوك، في حضور سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب.

وعلى الأثر، شكر بو حبيب لـ “السلطات الألمانية دعمها للبنان ومساهمتها في اليونيفيل”، وقال: “ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق القرار 1701، ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية”.

وأشار إلى أن “لا سلام شامل من دون الفلسطينيين”، وقال: “إن مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مفتاح السلام والاستقرار في منطقتنا”.

أضاف: “أجرينا حوارًا صريحًا وشفافا حول مسألة النزوح، ونبهنا إلى أن هذا التحدي بدأ يهدد أوروبا لأنها الوجهة النهائية لطالبي اللجوء بحثا عن الفرص الاقتصادية”.

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