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بو حبيب لنظيرته اليابانية: لسنا طلاب حرب.. ونتطلع لالتزام إسرائيل بالـ1701

منذ 50 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا

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رحب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، بعد لقائه نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا في جنيف، بـ “تصويت اليابان لصالح القرار الذي صدر بالأمس عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام الالتزامات القانونية وايصال المساعدات الإنسانية”.

وشكر لـ “اليابان ما تقدمه من مساعدات إلى لبنان”، آملًا في “تطوير التعاون مع وكالة التنمية اليابانية JICA”، وقال: “أبلغت نظيرتي اليابانية بأننا في لبنان لسنا طلاب حرب، ونتطلع إلى التزام إسرائيل الكامل القرار ١٧٠١”.

أضاف: “شددنا على أهمية حل القضية الفلسطينية كمفتاح لاستقرار الشرق الأوسط”.

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