بو حبيب لنظيره الفرنسي: لبنان مستعدّ لحلّ متكامل يُنهي الخروق والاستفزازات

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنة، وهنأه بتوليه منصبه الجديد ودعاه إلى زيارة لبنان.

وشكر بو حبيب لـ “فرنسا وضعها لبنان دائمًا على جدول أولويات سياستها الخارجية، إضافة إلى المتابعة الشخصية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقضايا لبنان”.

كما رحب بـ “أي دور ممكن أن تلعبه فرنسا لخفض التصعيد في الجنوب، والتطبيق الشامل والمتوازن لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، مؤكدًا “جهوزية لبنان لحل متكامل يوفر الأمن والاطمئنان ويعيد الأراضي التي ما زالت محتلة، وينهي الخروق والاستفزازات”.

كذلك رحّب بو حبيب بـ “استعداد فرنسا لمساعدة الجيش اللبناني ودعمه وبمهمة اليونيفيل في حفظ الاستقرار في الجنوب”.