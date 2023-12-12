بو حبيب: متمسّكون بالقانون الدولي الانساني لحماية لبنان من الأطماع الاسرائيلية

أعرب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه المفوض السامي لحقوق الانسان فلكور تورك في مقر الأمم المتحدة في جنيف، عن “تقديره لموقف المفوض السامي تجاه لبنان”، مؤكداً “التمسك بتعزيز وجود المقر الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في بيروت”.

وقال بوحبيب: “إن الذكرى الـ٧٥ للاعلان العالمي لحقوق الانسان تعني لبنان كثيرا، وخصوصاً أننا ساهمنا بصياغته من خلال الكبير شارل مالك مقرر اللجنة في حينه”، مؤكداً “تمسك لبنان البلد المحب للسلام بالقانون الدولي الانساني كغطاء شرعي لحمايته من الاطماع الاسرائيلية”.