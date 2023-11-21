الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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بو حبيب من بروكسل: لبنان يسعى جاهدًا إلى تجنّب الحرب.. ولكن!

منذ 15 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في بروكسل

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في بروكسل

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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، خلال اجتماعه بـ ٢٧ سفيرًا من اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنّ “لبنان يسعى جاهدًا إلى تجنب الحرب”.

ودعا إلى “العمل سويًا ومواجهة التحديات المشتركة لحل المشاكل”، متمنيًا “أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي دورًا سياسيًا بناء في النزاع الدائر في المنطقة”، وقال: “إن أحداث غزة لم تأت من فراغ، بل سببها رفض إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة منذ عقود، لا سيما القرارات ١٩٤، ٢٤٢ و٣٣٨”.

وإذ أشار إلى أن “لبنان يسعى جاهدًا إلى تجنب الحرب”، قال: “إن التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية من خلال استهداف المدنيين والصحافيين تغذي حال عدم الاستقرار التي قد تتدحرج إلى مواجهات شاملة”.

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