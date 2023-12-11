بو حبيب من جنيف: لبنان سيبقى وفيًا لقيم حقوق الإنسان رغم كلّ التحديات

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد في الأمم المتحدة في جنيف لمناسبة الذكرى الـ ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن “لبنان سيبقى وفياً لقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر المختلف”.

بو حبيب قال: “في عالم يشهد تناميًا مطردًا لظواهر التمييز، والتعصب، والعنصرية، ورفض الآخر، وانطلاقًا من خطورة تلك الظواهر على النسيج الاجتماعي والحياة الدستورية داخل الدول كما على العلاقات الدولية، وبمناسبة الاحتفال بمرور 75 عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان للبنان شرف المشاركة بإعداده، واقتناعاً منا بأن احترام هذا الإعلان والمواثيق التي انبثقت عنه مسألة جوهرية لديمومة الحضارة البشرية:

يتعهد لبنان وبرغم كل التحديات، ولا سيما وجود مليوني لاجئ على أراضيه يشكلون حوالى 40 بالمئة من مجموع السكان، أن يبقى وفيًا لقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر المختلف، المتأصلة في تاريخه ومجتمعه ونظامه السياسي، حفاظًا على صيغته الفريدة القائمة على التنوع والتعددية والتعايش السلمي والخلاق بين مختلف طوائفه ومكوناته”.

إشارة إلى أن الوزير بو حبيب سيتحدث هذا المساء في حلقة حوار مغلقة ينظمها مركز الأبحاث “الحوار الإنساني Humanitarian Dialogue”، ويتناول فيها التطورات الاخيرة في غزة والأوضاع في جنوب لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.