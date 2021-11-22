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بو حبيب: نريد حواراً مع دول الخليج

22 - نوفمبر - 2021
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

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شكر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب روسيا على تسليم لبنان الصور الفضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار.

وقال بو حبيب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “سنسلمها بدورنا للقضاء ونأمل أن تساعد في كشف حقيقة هذه المأساة”.

وأضاف: “تشاورنا في سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية ما يساعد في تعزيز التعاون بين البلدين ودعوت الوزير لافروف لزيارة لبنان”.

وتابع بو حبيب: “اتفقنا مع الجانب الروسي على احترام سيادة ووحدة سوريا مع التأكيد على أن مستقبل سوريا يحدده الشعب السوري”.

بدوره، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ بلاده “سلمت الجانب اللبناني الصور الفضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار ونأمل أن تساعد في التحقيق”.

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