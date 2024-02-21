بو حبيب: نطالب اسرائيل بإعطاء السلام فرصة بدلا من سياسة الحرب

طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب بعد لقائه السناتورين كونز وبلومنتال من مجلس الشيوخ الأميركي بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، “اسرائيل” بإعطاء السلام فرصة بدلا من استمرارها بسياسة الحرب التي تنتقل من جيل إلى آخر وتزيد الحقد ولا تولد إلا المآسي.

وأكد بو حبيب أن تمويل الأنروا هو في مصلحة لبنان والدول المضيفة والعالم لأنها تفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للحلم بمستقبل أفضل من خلال خدماتها التربوية والصحية والإنسانية.

في سياق متصل، تساءلت بعثة لبنان إلى الأمم المتحدة في بيان لها “ألم يحن الوقت لتعطي اسرائيل العقل، والمنطق، والسلام فرصة بدل الاستمرار بسياسة القوة، والاحتلال، والتهديد، والقتل، والحرب؟ كما يطالب لبنان الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، بالأخص مجلس الامن، بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار ١٧٠١ كاملاً، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بحثًا عن الحل السياسي المنشود وحفاظًا على السلم والامن الإقليميين”.