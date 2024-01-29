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بو حبيب: نطالب بمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" لحلّ الخلافات

منذ 43 دقيقة
السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والوزير عبد الله بو حبيب

السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والوزير عبد الله بو حبيب

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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، بعد استقباله السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، أنّ “قطع المساعدات عن الأونروا خطأ تاريخي سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل، وسيشكل تهديدًا للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء”.

وكان بو حبيب أدلى بحديث لـ”سكاي نيوز عربية” أكد فيه أن “وقف القتال جنوب لبنان صعب بسبب التهديدات الإسرائيلية المستمرة”.

وطالب “بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وترسيم الحدود مع إسرائيل”.

وأضاف: “يمكن لإسرائيل بناء جدار على الحدود مع لبنان بعد ترسيم الحدود”، مشيرًا إلى أنّه “إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف التصعيد في جنوب لبنان”.

وتابع بو حبيب: “يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ثم البدء بترسيم الحدود”، قائلًا: “نطالب بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لحل النقاط الخلافية”.

كما أشار إلى أن “المجتمع الدولي يتمسك بحل الدولتين لكن هناك رفض إسرائيلي”.

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