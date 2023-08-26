بو حبيب نعى طلال سلمان: أصبح مدرسة في عالم الصحافة

نعى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، الصحافي وناشر جريدة السفير طلال سلمان قائلًا: “نودع اليوم صديقًا كبيرًا من عالم الصحافة تاركًا بصماته في عالم الكلمة الصادرة من لبنان إلى المحيط والخليج. على مر السنين، حفر الراحل فصولًا في كتاب الإعلام المكتوب. لم يكن ينقل الخبر فقط، بل شارك في صناعته مع مجموعة من أعلام الصحافة اللبنانية والعربية”.

وتابع بو حبيب: “تتلمذ طلال سلمان على يد الكبار، وسُجن بسبب قناعاته، وكاد يدفع حياته ثمن تمسكه بمبادئه. كما صعد درج النجومية الصحافية درجة درجة، بعزيمة وثبات، حتى أصبح مدرسة في عالم الصحافة، وممرًا إلزاميًا لنخبة من أصحاب الصحف والمجلات والإعلاميين. لا تتسع هذه الأسطر لكتابة تاريخ طلال سلمان، الإنسان المثقف العصامي، الذي بنى نفسه بنفسه، وأصبح قدوة لكثير من المجتهدين الطامحين من الصحافيين”.

وتابع: “طلال سلمان، الرجل الذي يشبه نفسه، سنفتقدك ونفتقد جلسات العصف الفكري وتبادل الآراء والتحليل. اتفقت معه أو اختلفت بالسياسة، فلقد فرض الراحل احترامه على خصومه قبل أصدقائه، لأنّه من مدرسة في السياسة والصحافة تؤمن بأن تصادم الأفكار يُوَلد الحقيقة، والاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية”.

وختم: “ستبقى افتتاحياتك في جريدتك “السفير” معنا، لأن الأفكار الكبيرة تظل خالدة وصالحة لكل زمان ومكان، أحر التعازي لعائلتك وأحبائك، وما يواسينا، نحن أصدقاؤك، أن حبرك وأفكارك باقين معنا”.