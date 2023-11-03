بو حبيب: هل تتحمل إسرائيل وجود بلد مجاور لها من العصر الحجري؟

التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع وفد دبلوماسي ألماني تترأسه المبعوثة الالمانية الخاصة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط Deik potzel.

وبعد اللقاءة قال بو حبيب: “الشق الإنساني على أهميته ليس الحل للوضع في غزة وعلى إسرائيل ان توقف آلة الحرب وتوافق على الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.

وأضاف “إسرائيل تهددنا يوميا بأنها ستعيدنا إلى العصر الحجري.. فهل تتحمل إسرائيل وجود بلد مجاور لها من العصر الحجري؟”.

وفي وقتٍ لاحق, استقبل بو حبيب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وأشار بعد اللقاء إلى أنَّ، “أميركا هي الاقدر على عقلنة إسرائيل، ولديها القدرة على الدفع لمفاوضات تؤدي إلى حل منصف وعادل وشامل للقضية الفلسطينية”.