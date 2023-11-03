الجمعة 19 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 3 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو حبيب: هل تتحمل إسرائيل وجود بلد مجاور لها من العصر الحجري؟

منذ 9 دقائق
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

A A A
طباعة المقال

التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع وفد دبلوماسي ألماني تترأسه المبعوثة الالمانية الخاصة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط Deik potzel.

وبعد اللقاءة قال بو حبيب: “الشق الإنساني على أهميته ليس الحل للوضع في غزة وعلى إسرائيل ان توقف آلة الحرب وتوافق على الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.

وأضاف “إسرائيل تهددنا يوميا بأنها ستعيدنا إلى العصر الحجري.. فهل تتحمل إسرائيل وجود بلد مجاور لها من العصر الحجري؟”.

وفي وقتٍ لاحق, استقبل بو حبيب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وأشار بعد اللقاء إلى أنَّ، “أميركا هي الاقدر على عقلنة إسرائيل، ولديها القدرة على الدفع لمفاوضات تؤدي إلى حل منصف وعادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وليد جنبلاط
    جنبلاط: كل الاحتمالات مفتوحة ولا نعرف ماذا في النيات العدوانية عند إسرائيل
    المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار تفقد مراكز الدفاع شمالا
    العميد خطار تفقد مراكز الدفاع المدني شمالاً واطلع على جهوزيتها
    وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن
    وزير الزراعة: هناك "11 ألف" مزارع ستشملهم مساعدات "الفاو"

    الأكثر قراءة

    الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    نصر الله يوجه رسالة وتحذير بشأن غزة.. وهذا فحواها
    جورجيا ميلوني
    مكالمة هاتفية تفضح المستور.. رئيسة وزراء ايطاليا تقع في فخ من العيار الثقيل
    قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان
    تطورات دمويّة في الجنوب.. القصف الإسرائيلي يتسبّب بسقوط شهداء وجرحى