بو حبيب: هل سيصحو العالم بعد شلال الدم في المستشفى المعمداني؟

غادر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، بيروت صباح اليوم، متوجهًا إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي حول غزة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وسأل بو حبيب من مطار رفيق الحريري الدولي: “هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار على غزة، بعد شلال الدم الفلسطيني بالأمس في المستشفى المعمداني”.

يشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ ارتكب مجزرة دمويّة أمس باستهداف مستشفى المعمداني في غزة، والتي كانت تضم حوالي 1500 نازح، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء، وسط تنديدات عربية ودوليّة بالجريمة.