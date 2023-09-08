بو حبيب وفرونتسكا: لاستمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية

استقبل وزير الخارجية عبد الله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، واستعرضا أجواء التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن هذا العام، حيث رحبت المنسقة الخاصة بانتقال وزير الخارجية شخصيًا إلى نيويورك لمواكبة عملية التجديد ولقاءاته المباشرة بأعضاء مجلس الأمن وبالأمين العام للأمم المتحدة، لما لذلك من أهمية في شرح وجهة نظر لبنان.

وأكد بو حبيب وفرونتسكا “أهمية استمرار التنسيق بين اليونيفيل والسلطات اللبنانية وفق ما جاء في القرار الجديد الذي تبناه مجلس الأمن وبما يتوافق مع اتفاقية الـ SOFA، الأمر الذي يظهر جليًا ميدانيًا في الجنوب في ظل التنسيق المستمر والفعال بين الجهتين”.

كما تطرقا إلى أهمية العمل لإيجاد حل للنقاط الحدودية البرية المتبقية تعزيزًا للاستقرار في الجنوب وحفظًا لحقوق لبنان.

إلى ذلك، اجتمع الوزير بو حبيب مع وفد من مجلس الأعمال اللبناني – الكويتي برئاسة السيد علي خليل، في حضور المدير العام للمغتربين هادي هاشم. وعرض الوفد لنشاط المجلس في الكويت ولبنان وبرنامج عمله للسنة المقبلة 2024 .

ورحب الوزير بو حبيب بالوفد وشكره على جهوده التي يقوم بها، خصوصًا مساعدته للبنانيين في الكويت خلال فترة جائحة “الكوفيد” وكذلك دعمهم للسفارة اللبنانية.