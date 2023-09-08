الجمعة 23 صفر 1445 ﻫ - 8 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو حبيب وفرونتسكا: لاستمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية

منذ 38 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الخارجية عبد الله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، واستعرضا أجواء التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن هذا العام، حيث رحبت المنسقة الخاصة بانتقال وزير الخارجية شخصيًا إلى نيويورك لمواكبة عملية التجديد ولقاءاته المباشرة بأعضاء مجلس الأمن وبالأمين العام للأمم المتحدة، لما لذلك من أهمية في شرح وجهة نظر لبنان.

وأكد بو حبيب وفرونتسكا “أهمية استمرار التنسيق بين اليونيفيل والسلطات اللبنانية وفق ما جاء في القرار الجديد الذي تبناه مجلس الأمن وبما يتوافق مع اتفاقية الـ SOFA، الأمر الذي يظهر جليًا ميدانيًا في الجنوب في ظل التنسيق المستمر والفعال بين الجهتين”.

كما تطرقا إلى أهمية العمل لإيجاد حل للنقاط الحدودية البرية المتبقية تعزيزًا للاستقرار في الجنوب وحفظًا لحقوق لبنان.

إلى ذلك، اجتمع الوزير بو حبيب مع وفد من مجلس الأعمال اللبناني – الكويتي برئاسة السيد علي خليل، في حضور المدير العام للمغتربين هادي هاشم. وعرض الوفد لنشاط المجلس في الكويت ولبنان وبرنامج عمله للسنة المقبلة 2024 .

ورحب الوزير بو حبيب بالوفد وشكره على جهوده التي يقوم بها، خصوصًا مساعدته للبنانيين في الكويت خلال فترة جائحة “الكوفيد” وكذلك دعمهم للسفارة اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب علي حسن خليل
    خليل ينتقد "زجل العمّ والصهر": التدقيق الجنائي فضَحه
    منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩
    هل يُؤثّر توتّر "عين الحلوة" المتجدّد على عمليات الحفر والاستكشاف؟
    غياث يزبك
    يزبك: مسؤولية الحكومة و"حزب الله" واضحة في هذه الجريمة!

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!
    إمارة دبي
    من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟