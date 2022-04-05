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بو حبيب يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي سبل إنجاح الانتخابات

منذ 6 ساعات
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشليت

وبحث الطرفان في العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تناول البحث القضايا الاقليمية.

وناقش بو حبيب مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ميلاني هاونشتاين، سبل الدعم لوزارة الخارجية لإنجاح العملية الانتخابية للبنانيين المقيمين في الخارج.

من جانب آخر، وقّع بوحبيب مع سفير المانيا في لبنان اندرياس كيندل على اتفاق تعاون مالي للعامين 2019 -2020، تقدم المانيا بموجبه مساعدات الى لبنان بقيمة 50 مليون يورو تتوزع على عدة مشاريع،.

ومن هذه المشاريع: البرنامج التعليمي في لبنان (بناء مدارس) وبرامج المياه والصرف الصحي للمجتمعات المضيفة للاجئين والصرف الصحي في الغدير وتدابير فورية لمواجهة كوفيد 19 في لبنان.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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