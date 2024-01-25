بو حبيب يختتم زيارته إلى نيويورك بلقاء غوتيريش: "لبنان لا يُريد التصعيد"

أنهى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب زيارته إلى نيويورك باجتماعه بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري.

وشكر بو حبيب الأمين العام على مداخلته، خلال جلسة مجلس الأمن، على المستوى الوزاريّ ومواقفة حول الوضع، في الشرق الأوسط ودعاه إلى زيارة لبنان.

كما أكد تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبنانيّ وحرص السلطات اللبنانية على سلامتها وتسهيل مهمتها، إضافة إلى استعداد لبنان، لتطبيق شامل ومتوازن لقرار مجلس الأمن ١٧٠١، وذلك ضمن حل متكامل يضمن الاستقرار واستدامة الهدوء.

ووُجد تطابق في وجهات النظر في ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق حل الدولتين للخروح من دوامة الصراع في الشرق الاوسط، الذي ما زال مستمرًا من دون حلول، منذ أكثر من ٧٥ عامًا.

وكان بو حبيب قد التقى مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، وأبلغها رغبة لبنان بعدم التصعيد وسياسة ضبط النفس المتبعة مع رؤيته لطريقة خفض التوتر والحل المستدام.

وتوافق الوزير بوحبيب مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، على أنّ وقف إطلاق النار هو المدخل لحل النزاع وأن الضمانة لشرق أوسط آمن هو قيام الدولة الفلسطينية.