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بو حبيب يختتم زيارته إلى نيويورك.. وأعباء النزوح أولويّة

منذ 6 دقائق
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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اختتم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب مشاركته في أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بلقاء وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، حيث تبادل الوزيران الأفكار حول ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي، والتطورات الإقليمية الأخيرة، لا سيما المساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية.

كما اجتمع بو حبيب بوزير خارجية اليونان جورجيوس جيرابتريدس، الذي أبدى تفهمه لمشكلة النزوح واستعداده لتعزيز التنسيق والتعاون مع لبنان والدول الأخرى المتضررة من تبعات النزوح، على أن تستكمل الخطوات التنسيقة في المؤتمر السنوي المزمع عقده في روما بداية تشرين الثاني المقبل لدول حوض المتوسط.

بعدها شارك بو حبيب في اللقاء الوزاري للدول المانحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين – الأونروا، حيث شدد في مداخلته على أهمية سد العجز التمويلي للوكالة كونه مصلحة دولية لمنع تفاقم المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وما يرزح تحته لبنان من أعباء اللجوء.

وقد أنهى بو حبيب زيارته إلى نيويورك بمشاركته في حفل الاستقبال والعشاء الخاص الذي أقامه وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على شرف كبار الشخصيات، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

 

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