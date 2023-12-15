الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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بو حبيب يشكر ألمانيا على عزمها مساعدة لبنان بـ 91 مليون يورو

منذ 8 دقائق
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أشار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب بعد لقائه في برلين وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز انان، بحضور سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب، إلى أننا “نشكر ألمانيا على عزمها تقديم مساعدات مخصصة لبرامج تنمية في لبنان بقيمة 91 مليون يورو”.

كما التقى الوزير بو حبيب عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني النائب بول زيمياك، حيث شكره باسم لبنان على موقفه أمس في جلسة البرلمان لجهة مطالبة السلطات الألمانية بأهمية أخذ الهواجس اللبنانية بعين الاعتبار في مسألة النزوح السوري، ودعوته لزيادة دعم ألمانيا للجيش اللبناني.

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