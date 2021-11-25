بو حبيب يكشف عن مصير الصور الفضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت

وضع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب رئيس مجلس النواب نبيه بري في نتائج وأجواء زيارته لروسيا.

وبعد اللقاء قال أبو حبيب: “دائماً أقوم بزيارة الرئيس بري من وقت الى آخر، لكن المناسبة اليوم هي بعد زيارتي لموسكو ولقائي المطول مع وزير الخارجية سيرغي لافروف حيث وضعته بأجواء اللقاء ومنها أيضاً موضوع تسلم الصور الفضائية التي لم نرها حتى الآن وهي موجودة بمغلف مقفل وسوف أسلمها لوزير العدل يوم الأثنين لوجوده خارج لبنان والذي بدوره هو من يقرر الجهة التي سوف يسلمها إياها، نحن نعمل من وزارة لوزارة ووزير العدل هو من يقرر”.

ورداً على سؤال في ما اذا كانت روسيا سوف تدخل على خط الوساطة بين لبنان ودول الخليج، نفى وزير الخارجية قائلاً :بحثنا هذا الأمر خلال الزيارة، روسيا موقفها ممتاز مع لبنان، لكن لا وساطة.

وأكد الوزير ابو حبيب الا علم له ما اذا كان هناك دولاً أخرى قد زودت لبنان بصور فضائية غير روسيا، قائلاً: “مش على علمي “.

وفي الشأن الحكومي قال “عندما خرجت من عند الرئيس بري كان متفائلا قليلاً وكان مرتاحاً للقاء الثلاثي .”