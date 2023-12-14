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بو حبيب يكشف عن مقترح وافقت عليه السلطات السورية يتعلق بالنازحين

منذ 44 ثانية
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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شارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب الموجود في جنيف، بالحلقة الحوارية حول تقاسم مسؤوليات وأعباء النزوح لمنطقة الشرق الأوسط”.

وقال بو حبيب :”النزوح السوري يعود لأسباب اقتصادية نظرا لصعوبة الظروف الحالية في سوريا. الفئات المهمشة من اللبنانيين والنازحين يتنافسون على موارد محدودة وفي تضاؤل مستمر نتيجة العجز في التمويل”.

واقترح “قيام مفوضية شؤون اللاجئين ببرامج اختبارية لعودة آمنة من خلال برامج تعافي مبكر في مجموعة من القرى السورية، وسبق ان أبلغتنا السلطات السورية ترحيبها بذلك”.

وقال :” لدينا تحد كبير وعلينا التفكير بصورة خلاقة لمعالجة مشكلة النزوح”.

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