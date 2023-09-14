بو حبيب يُبرق إلى الدبيبة معزيًا بضحايا "الفاجعة الكبيرة"

وجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، رسالة تعزية أعرب فيها عن بالغ الأسى بالمصاب الجلل والفاجعة الكبيرة التي حلت بليبيا الشقيقة.

وتقدم بو حبيب من الدبيبة ومن ليبيا حكومة وشعبًا ومؤسسات، بأحر التعازي بالضحايا الذين سقطوا بفعل الأعاصير العاتية والفيضانات الكبيرة التي اجتاحت ليبيا حاصدة الأرواح البشرية ومخلفة أضرارًا مادية.

بو حبيب وفي رسالة التعزية “سأل المولى العليَ القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين، وجلاء مصير المفقودين وأن يمد ليبيا العزيزة حكومة وشعبًا بالعزيمة والصبر لمعالجة الآثار الكارثية للنكبة التي حلت بها”.