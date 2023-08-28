الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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بو حبيب يُواصل لقاءاته في نيويورك.. ويشرح موقف لبنان من التجديد لليونيفيل

منذ 11 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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واصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب اليوم اجتماعاته في نيويورك، فالتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية “اليونيفيل”.

وكان بوحبيب التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والغابون والموزامبيق بصفتهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وذلك في حضور ممثل عن الاتحاد الأفريقي، لبحث مسألة تجديد ولاية “اليونيفيل” أيضًا.

ثم اجتمع بوحبيب مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة مارتن غريفيث لمناقشة مسألة النزوح السوري في ضوء المستجدات الأخيرة.

 

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