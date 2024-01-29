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بو حبيب: لبنان لا يريد الحرب ومتمسك بالقرار 1701

منذ 35 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك على المستوى الوزاري بشأن الوضع الراهن في الشرق الاوسط.

وقد اطلع وزير الخارجية، نجيب ميقاتي، على الاجتماعات واللقاءات التي عقدها وأبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وردود الفعل التي صدرت بشأن الكلمة التي ألقاها.

وقال وزير الخارجية إنه “أبلغ المجتمعين أن هناك فرصة تاريخية لهدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية، ولبنان لا يريد الحرب، ولم يسع يوماً، أو يسعى اليوم اليها”.

وشدد بو جبيب على أن “رؤية لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة”.

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