بو صعب: اتفاق ترسيم الحدود لا يمكن إلغاؤه بسهولة

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب أنّ “لبنان حصل على ضمانات أميركية حول استمرارية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في حال عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو الى السلطة”.

وقال بو صعب في حديث لوكالة “فرانس برس”، إن “لبنان بحث هذا الموضوع خلال المفاوضات وبعدما انتهت، وحصلنا على الضمانات الأميركية الكافية بأن هذا الاتفاق لا يُلغى بسهولة، وتأثير انسحاب أي فريق منه كبير على الدولتين”.

ولفت إلى أن “طوال فترة المفاوضات، كنت أطرح موضوع موقف نتانياهو، وأطرح ضرورة ضمانة الاستمرارية، وكان الكلام يأتيني دائماً من الوسيط الأميركي أنه من الصعب على أي دولة أن تخرج منه”.

كما اعتبر بو صعب أن “إذا أراد نتانياهو الانسحاب منه، فانه ينسحب بذلك من اتفاق مع الولايات المتحدة، لان الاتفاق وقع بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وبين لبنان والولايات المتحدة من جهة”.

وأشار إلى “الترحيب الكبير الذي لاقاه الاتفاق من دول عدة”، معتبراً أنه في حال انسحب نتانياهو من الاتفاق فإنه “يضع نفسه أمام المجتمع الدولي”.