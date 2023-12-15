بو صعب: التمديد "قابل للطعن".. والمؤسسة العسكريّة ليست بأحسن حالاتها

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أنه “كان هناك اليوم كلمة للمجلس بحضور نصاب مكتمل، والقانون الذي لا أوافق عليه لأسباب عديدة، أي التمديد لقادة الأجهزة، أقر، والمؤسسة العسكرية اليوم ليست بأحسن حالاتها والتمديد لا يحل أزمتها”.

وقال: “القانون صوّت وأقر عليه إلا إذا حصل الطعن في المجلس الدستوري وهذا ممكن ووارد، وبرأيي أن القانون فيه أخطاء، وهو صدر لشخصين، قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي حصرًا، والموقعين الأمنيين الآخرين لا يستفيدان منه، وبالتالي فصل على قياس شخصين وهو قابل للطعن بالمجلس الدستوري، هذا ليس الحل الذي نقارب فيه الخلافات الرئيسية، وما حصل اليوم ليس حلا للمسألة، وأنا متصالح مع نفسي وأتكلم بالأمور كما هي، القوات خاضوا معركة واستطاعوا تحقيق النتيجة التي سعوا إليها”.

وأضاف: “لولا دعوة بري للجلسة لم نصل إلى هنا وكان هناك أكثر من 25 نائب في القاعة، وهناك نواب لم يصوتوا، وما لا يقل عن 25 نائب لو لم يشأ الرئيس بري أن يكونوا في الجلسة لما اكتمل النقاش، وهذا الموضوع لا يقاس بالسياسة، وبري كان يقول إذا حل مجلس الوزراء الموضوع عنده فهو صاحب الصلاحية، ومن الخوف من الفراغ، بري يعتبر أن المجلس النيابي صمام أمان لعدم وجود الفراغ بقيادة الجيش وربما أختلف مع بري على الدعوة للجلسة ووضع التمديد على جدول الأعمال”.

وردًا على سؤال قال: “المسرحية التي تكلمت عنها حصلت خارج الجلسة، ونهنئ قائد الجيش بالتمديد الذي حصل رغم أنه لا يحل الأزمة، ويجب أن نقول بأنه لم يكونوا ليصلوا إلى هدفهم لولا إصرار بري على عقد الجلسة انطلاقًا من إيمانه بأن مجلس النواب هو صمام أمان الوطن”.

وحول تطيير جلسة مجلس الوزراء، قال: “نعرف أنها ليست بسبب مرض بعض الوزراء ووقوع آخرين بازدحام مروري”، وأضاف: “لن أطعن بالقانون لأن هناك متضررين”.