الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
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بو صعب بعد جلسة مناقشة الكابيتال كونترول: لم نسلم بعد أن الودائع "طارت"!

منذ 8 دقائق
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، أنه من الواضح اليوم أن قانون الكابيتال كونترول سيخرج من اللجان المشتركة ولن يأخذ بالاعتبار سوى حقوق المودعين، مشيرا إلى أنهم لم يسلّموا أن الودائع “طارت”.

وشدد بو صعب على أنه لا يجب أن نهوّل على المواطن اللبناني، متوجها إلى المواطنين بالقول:” لن يمكنك ان تسدّد المبالغ التي ينص عليها القانون والمصارف تستطيع أن تسدد بالشراكة مع مصرف لبنان”.

وأوضح أنه ليس من الضروري أن تبيع الدولة أملاكها لكن يمكنها أن تستثمرها، مؤكدا العمل لاستعادة الودائع.

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