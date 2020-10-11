بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا

في تعليقه على ما ورد في مقابلة نائب رئيس “التيار الوطني الحر” المحامية مي خريش مع الاعلامي طوني خليفة، في برنامج “سؤال محرج” عبر “صوت بيروت انترناشونال” اكد الوزير والنائب بتكتل لبنان القوي الياس بو صعب لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ان “ما ورد على لسان خريش يمثلها شخصيا ولا يمثل موقفنا الذي طالما عبّرنا عنه مرارا تأييدا والتزاما بالمظلة العربية وعلاقة الاخوٍة اللبنانية العربية عبر التاريخ” واضاف “كما اكد اننا لطالما طالبنا بحتمية تبدية المصالح الوطنية وبقوة على حساب اي مصالح طائفية ومذهبية خاصة”.

وكانت خريش فضلت إيران على المملكة العربية السعودية، بعدما خيرها الاعلامي خليفة في الحلقة الاولى من برنامجه “سؤال محرج” بينهما حيث قالت “هذا سؤال محرج، انا لم ازر الدولتين، وانا اختار ايران، ولا يتعلق الامر بالسنة والشيعة كون الاثنين شركائي في الوطن” واضافت ” لم ازر ايران لكن لدي العديد من الاصدقاء الذين زاروها، وخياري من شق اجتماعي، حيث اطلعت على ان لدى المواطنين هامش اكبر من الحرية، اضافة الى تاريخ ايران بغض النظر عن الثورة الاسلامية… انا احب حياكة السجاد، فهي مهمة وتعلمنا الصبر”.

كلام خريش جاء على الرغم من كل ما قدمته المملكة السعودية للبنان حيث أعادت إعمار البلد، اضافة الى استضافتها عشرات آلاف اللبنانيين على أرضها، يرسلون ملايين الدولارات شهرياً إلى عائلاتهم، كما ان المملكة تستثمر مئات ملايين الدولارات في لبنان على عكس إيران التي تستثمر بالإرهاب و القتل والدمار.