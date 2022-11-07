بو صعب: عدم حضور سلامة لجلسة اللّجان المشتركة إهانة للمجلس النيابي

عقدت اللّجان النيابية جلسة مشتركة قبل الظهر في مجلس النواب، وعلى جدول أعمالها جملة مشاريع قوانين وأبرزها قانون الكابيتال كونترول.

بعد الجلسة، أكد نائب رئيس مجلس النواب “إلياس بو صعب” أنّه “سيكون هناك استكمال للنقاش غداً لإفساح المجال امام الزملاء للاطلاع على خطة التعافي الحكومية”.

وقال: “سنتابع النقاش بنفس جدول الأعمال وبنفس الدعوة التي وُجّهت واللجان المشتركة لها حق بالاجتماع”، لافتاً إلى أنه “احتراماً للمجلس النيابي وبعد التغيب المتكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالبنا من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على أن يحضر سلامة شخصياً”، معتبراً أن “عدم حضور سلامة لجلسة اللّجان المشتركة رغم توجيه دعوة إليه، نعتبرها بمثابة إهانة للمجلس النيابي”.

من جهته، أشار رئيس التيّار الوطني الحر النائب “جبران باسيل” خلال الجلسة إلى “أننا كتكتّل نتهم بأن هناك إرادة سياسية بعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول، وإذا كان الجميع مستعدّين فلنقره اليوم”.

وأضاف: “أولاً، القانون مضى عليه ثلاث سنوات وشهر وكان يجب أن يقر منذ ذلك الحين ولم يقر! فماذا نريد برهاناً أكثر من ذلك على ما أقول؟ ثانياً، ليس صحيحاً أن الغاية من إقراره لم تعد موجودة، وأنا أعيد التأكيد أن هناك عدداً من المصارف لا يزال يحوّل أموالاً للخارج باستنسابية واعتباطية ولأصحاب نفوذ، وبما أن هذا الأمر كلّنا نعرفه فمن الضروري إقرار القانون”.