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بو صعب عن ملف الترسيم: الأجواء إيجابية أكثر من أي وقت مضى

منذ 40 دقيقة
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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أبلغ النائب “الياس أبو صعب” الـ«الشرق الأوسط» بأن الأجواء بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية إيجابية «أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف: «نحن بانتظار اجتماع اللجنة بعد ترجمة الاتفاق إلى العربية، لطرح الملاحظات اللبنانية عليه»، مؤكداً وجوب إحداث تعديلات على النص المقترح، كاشفاً أن “السفيرة الأميركية أكدت أن النص غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل”، لكنه شدد على أن التعديلات التي سوف يقترحها لبنان “غير جوهرية”، قائلًا: “الفكرة متفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنية وقانونية يجري العمل عليها”. ورأى أن هذا الاتفاق هو “ثمرة الموقف اللبناني الموحد الذي أثمر تنازلات مقابلة”.

وفيما بدأ فريق تقني بدرس المسودة ووضع الملاحظات عليها، تقول مصادر مطلعة على لقاءات شيا لـ”الشرق الأوسط” إنه سيتم اجتماع ثلاثي منتصف الأسبوع المقبل للاتفاق على الرد الرسمي اللبناني، مشيرةً إلى أن الجانب الأميركي يحث على إنهاء الاتفاق في أسرع وقت ممكن، أي خلال الأسبوعين المقبلين.

وهذه هي المرة الأولى منذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل قبل عامين، يعلن فيها عن تقديم رسالة خطية من الجانب الأميركي حول ترسيم الحدود، بعدما كانت قد تسارعت التطورات المرتبطة بالملف منذ شهر حزيران الماضي بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه، وهو الذي يقع الخلاف عليه بين لبنان وإسرائيل.

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