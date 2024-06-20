بو صعب: قرار الامتحانات قد يتغير إذا تبين أن هناك خطرًا ما

قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر “أم تي في” متوجهاً بحديثه للتلاميذ حول الامتحانات الرسمية، “لا تخافوا من إمكان إجراء الامتحانات لأنّ المشرفين على هذه الامتحانات سيأخذون بعين الاعتبار ما يحصل والقرارات ستتغيّر إذا تبيّن أنّ هناك خطرًا ما”.

وأضاف، “تصحيحاً لما قاله وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي يمكنك اخذ إفادات والدخول لأية جامعة بالعالم، اما موقفه فأتفهمه وأتمنى على الطلاب تفهمه. الافادات يمكن ان يتم دعمها بقانون من المجلس النيابي لاعتبارها بديلاً من الشهادة وبالتالي تمكن الطالب من الدخول الى الجامعة”.

وكان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قد أشار إلى أنه “ليس بعيدا عن الأجواء التي يعيشها طلاب لبنان بخاصة في الجنوب اللبناني”، لافتاً إلى وجود استحقاق تربوي وهو الامتحانات الرسمية.

وتابع الحلبي في تصريحات للـ MTV: “المطلوب مني اجراء هذه الامتحانات، وكل الترويج عن ان الوزارة غير جاهزة وانه سيكون هناك إفادات كلها اشاعات واشدد الامتحانات في مواعيدها”.

وأضاف “نعيش كل الصعوبات والهواجس التي يتكبدها تلاميذ الجنوب لكننا أمام استحقاق تربوي وطني واخترنا المراكز في الأماكن الأكثر أماناً ووضعنا خطة طوارئ ووزّعنا بطاقات الترشيح التي لا تُوزَّع عادة قبل 24 ساعة من موعد الامتحان”.