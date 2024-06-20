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بو صعب: لا صحة لما قيل عن تعليق سفارة قبرص منح التأشيرات

منذ 8 دقائق
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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نفى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، “وقف السفارة القبرصيّة في لبنان منح التأشيرات”.

وقال لـ”mtv”: “لا صحة لما قيل عن تعليق سفارة قبرص منح التأشيرات، وما جرى هو وقف استقبال التأشيرات ليوم واحد فقط لأسباب إدارية تتعلق بمراجعة تعرفة منح التأشيرات والسفارة ستعاود استقبال الطلبات ابتداءً من الغد”.

من جهة أخرى، أعلنت سفارة جمهورية قبرص في بيان، أن القنصلية لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات ليوم واحد فقط، في 20 حزيران 2024.

ولفتت السفارة القبرصية، الى انه يمكن استلام جوازات السفر والتصديقات من خلال إظهار الإيصال الصادر عن القنصلية عند تقديم طلب التأشيرة.

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