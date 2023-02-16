بو صعب: لا عقوبات على سلامة.. وواشنطن حريصة على الاستقرار النقدي

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن “وفدًا من صندوق النقد الدولي سيصل إلى لبنان مطلع آذار المقبل”، مضيفًا: “اجتمعت مع ممثلَين عن البنك الدولي وصندوق النقد في دبي، وهناك اختلاف في وجهات النظر”.

وأضاف لـmtv : “من يعرف الإدارة الأميركية يدرك أن ما تسرّب أمس الأربعاء، عن عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجرّد شائعات”، موضحًا أنّه “لمس من الإدارة الأميركية حرصًا على الحفاظ على الاستقرار النقدي ومن يطلق الشائعات عن عقوبات، مجموعة هدفها وصول لبنان إلى الانهيار الكامل”.

كما أشار إلى أن “الظروف التي منعت عقد جلسة تشريعيّة لا تزال نفسها، ما يعني أن لا جلسة في المدى المنظور”.