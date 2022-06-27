بو صعب: لا يمكن تشكيل حكومة من دون تمثيل سياسي

دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الى الاسراع في تشكيل الحكومة.

وقال: “طلبت منه أن تكون حكومة قادرة على متابعة الملفات المطروحة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواكب عملية ترسيم الحدود البحرية، وان تؤسس لاعادة العلاقات الطبيعية مع كل الدول العربية ودول الخليج العربي والمجتمع الدولي، كما اعادة الاعتبار للمبادرة الكويتية”.

أضاف: “لمست من الرئيس ميقاتي حرصا على التشكيل السريع والتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.

ورأى انه “من الطبيعي وجود التعاون والتواصل مع الحكومة السورية”، وقال: “لا يمكننا حل أزمة النزوح من دون التواصل مع سوريا، وعلمنا بعروض وتسهيلات قدمت في الأسبوعين المنصرمين من قبل الجانب السوري لتسهيل العودة ويعمل على حل خلاق لهذه الأزمة”.

واكد انه “لا يمكن تشكيل حكومة من دون تمثيل سياسي، وبالتالي المشاركة السياسية في الحكومات ستظل قائمة”.