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بو صعب: لستُ من حزب المصارف

منذ 51 دقيقة
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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توافقت اللجان النيابية اليوم الثلاثاء 30\8\2022 على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول.

وفي هذا المجال، قال النائب الياس بو صعب: “أنا متحيّز للمودعين ولستُ من حزب المصارف ولكن في التقرير لا يُمكن أن أضع وجهة نظري وإنما ملاحظات الخبراء”.

وأضاف: “هناك مصارف لا تزال تحوّل أموالا الى الخارج بطريقة استنسابية”.

وأكد أنه صعبٌ ما يُعمل عليه اليوم في المجلس النيابي لأنّه لا يجوز السماح بـ”تفليس” المصارف وخطّة التعافي تتطلّب عدّة قوانين مترافقة معها.

وتابع أنه تم الإتفاق على إيجاد حلّ يحفظ حقوق المودعين ويحافظ بالحدّ الأدنى على وجود المصارف.

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