بو صعب من بعبدا: ملف الترسيم أُنجز... والاتفاق منصف ويرضي الطرفين

سلّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رئيس الجمهورية ميشال عون الصيغة التي تسلمها من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بملف ترسيم الحدود.

وقال بوصعب من قصر بعبدا: “ملف ترسيم الحدود البحرية أُنجز وتم وضعه في عهدته والاتفاق منصف ويرضي الطرفين”.

وأضاف أن “هذا الترسيم يتضمن مصالح اقتصادية كبيرة وقد حصل عليه لبنان اليوم بالصيغة التي هي قيد الدرس وسيقوم بالاستشارات اللازمة وهو لبى مطالب لبنان”.

وكان أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا اليوم الثلاثاء أن إسرائيل راضية عن المسودة النهائية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأضاف حولاتا في بيان: “جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي”.